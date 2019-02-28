KAZKA отказалась ехать на Евровидение
KAZKA отказалась ехать на Евровидение
Голкипер "Манчестер Юнайтед" отказывается от зарплаты 350 тыс. фунтов в неделю, - СМИ
Голкипер "Манчестер Юнайтед" отказывается от зарплаты 350 тыс. фунтов в неделю, - СМИ
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
СБУ провела обыски в охранной фирме УПЦ МП
СБУ провела обыски в охранной фирме УПЦ МП
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
​Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17
​Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17
Кино и «зелёные человечки»
Кино и «зелёные человечки»
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
ГлавнаяМир

В Южной Корее российское судно с пьяным капитаном врезалось в мост

За 40 минут до этого судно задело круизный корабль в порту.

В Южной Корее российское судно с пьяным капитаном врезалось в мост
Российское грузовое судно с пьяным капитаном врезалось в мост
Фото: en.yna.co.kr

Российское грузовое судно "Сигранд" (Seagrand) врезалось в автомобильный мост в южнокорейском городе Пусан.

Об этом сообщает агентство "Ренхап", также информацию о происшествии подтвердил российский консул.

Инцидент произошел в 16:20 по местному времени, когда "Сигранд", прибывший в Пусан утром, направлялся во Владивосток. Информации о пострадавших нет.

После столкновения часть моста, в котором осталась вмятина, была перекрыта. Степень повреждения российского судна неизвестна.

Фото: en.yna.co.kr

За 40 минут до столкновения судно также задело круизный лайнер в порту Пусана.

По сообщению корейской береговой охраны, капитан судна имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле). Управлял ли он судном в момент столкновения, неизвестно.

Напомним, в ноябре прошлого года в РФ под Нефтеюганском во время строительных работ рухнул мост. В результате происшествия два человека погибли, еще семеро пострадали.

Ранее, 9 октября, в Амурской области РФ обрушился автомобильный мост над Транссибирской магистралью.

4 октября часть железнодорожного Керченского моста из России в оккупированный Крым упала в море при монтаже конструкций.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также