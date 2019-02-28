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В Подмосковье легкомоторный самолет упал на дачный участок

Два человека, находившиеся на борту, погибли.

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на дачный участок
Лекомоторный самолет (архивное фото)
Фото: Wikipedia

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. Два человека, находившиеся на борту, погибли 

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Легкомоторный самолет выполнял полет в Коломенском районе и разбился вблизи СНТ "Отдых". Погибли два человека", - сказали в главке.

По словам спасателей, при падении самолет задел одну из дачных построек.

"Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома. В доме никого не было, на земле пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Напомним, осенью прошлого года российский самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли.

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