В Подмосковье легкомоторный самолет упал на дачный участок

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. Два человека, находившиеся на борту, погибли
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС.
"Легкомоторный самолет выполнял полет в Коломенском районе и разбился вблизи СНТ "Отдых". Погибли два человека", - сказали в главке.
По словам спасателей, при падении самолет задел одну из дачных построек.
"Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома. В доме никого не было, на земле пострадавших нет", - рассказали в МЧС.
Напомним, осенью прошлого года российский самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли.