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Украина предложила РФ провести обмен заложниками по формуле "25 на 25"

Москве направлено 16-е письмо по поводу обмена пленными.

Украина предложила РФ провести обмен заложниками по формуле "25 на 25"
Ирина Геращенко
Фото: censor.net.ua

Украина предложила Российской Федерации 30 марта провести обмен 25 украинцев, удерживаемых РФ, на 25 осужденных в Украине россиян.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком - представителем Украины в Трехсторонней контактной группе - направили 16-е письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных", - сказала Геращенко.

"Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев - политзаключенных Кремля. И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста", - добавила она.

Геращенко подчеркнула, что для этого необходимо согласие российской стороны.

Напомним, накануне украинская сторона предлагала провести так называемый "малый обмен" украинца Павла Гриба на осужденного в Украине россиянина, но РФ не проявила заинтересованности.

27 февраля на заседании ТКГ в Минске представители ОРДЛО сорвали заседание гуманитарной подгруппы, на кототором поднимался вопрос обмена пленными и освобождения россией захваченных в Черном море моряков. Ранее, 13 февраля, гуманитарная подгруппа  также не смогла добиться успехов об обмене заложниками.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил надежду, что российская сторона начнет освобождать украинских заложников и пленных после выборов президента Украины.

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