Полиция перешла на усиленный режим работы перед выборами

Национальная полиция, а также все центральные органы исполнительной власти, входящих в систему Министерства внутренних дел, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов президента Украины.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

На межведомственном селекторном совещании 25 марта замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что еще за несколько месяцев до президентских выборов подразделения МВД провели ряд подготовительных мероприятий. По его словам, для обеспечения правопорядка во время голосования уже отработана организация и координация работы между всеми службами на местах.

"Мы обеспечили охрану 199 окружных избирательных участков. Привлечены около 400 полицейских. Начал работу межведомственный оперативный штаб. В его состав вошли представители всех подразделений министерства, которые отслеживают, анализируют ситуацию для принятия соответствующих решений. С сегодняшнего дня весь личный состав МВД переводится на усиленный вариант несения службы", - отметил Яровой.

Он добавил, что к обеспечению правопорядка будет привлекаться более 135 400 правоохранителей, из них более 72 500 - именно полицейских.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что руководители структурных и территориальных подразделений будут нести персональную ответственность за ненадлежащее реагирование на любые нарушения во время выборов.

"Подчеркиваю для руководителей полиции на местах: полная ответственность за обеспечение безопасности во время волеизъявления граждан возлагается именно на нас с вами. Только полиция несет ответственность за безопасный процесс. Ваша реакция на каждое нарушение должна быть мгновенной, в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Князев.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич добавил, что еще накануне выборов внимание полицейских должно быть акцентировано на двух этапах - первый касается перевозки бюллетеней из окружных в участковые избирательные комиссии, а второй - с прекращением правонарушений, которые могут быть совершены в так называемый "день тишины".

Всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, составлено 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам открыты уголовные производства.

Напомним, Нацполиция взяла под круглоссуточную охрану окружные избирательные комиссии.

Ранее МВД предупредило об уголовной ответственности за фото в избирательной кабинке.