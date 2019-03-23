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МВД отреагировало на письмо послов G7 об угрозе "экстремистских движений"

«Красные линии были проведены».

МВД отреагировало на письмо послов G7 об угрозе "экстремистских движений"
Акция "Нацкорпуса" в центре Киева, 9 марта 2019 года
Фото: Макс Требухов

В Министерстве внутренних дел прокомментировали письмо послов стран «Большой семерки» главе МВД Арсену Авакову об «опасности экстремистских движений». Об этом говорится в комментарии министерства на запрос Радио Свобода.

По словам представителя министерства, позиция Авакова относительно экстремистских политических движений в Украине «остается твердой и бесспорной».

Как утверждают в ведомстве, руководители радикальных групп «были предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс ... приведут к соответствующим последствиям».

«Красные линии были проведены - никаких запугиваний, агрессии, насилия или других попыток силовым способом повлиять на выборы», - сообщили в МВД.

Напомним, 15 марта послы стран Большой семерки (G7) отправили письмо главе МВД Арсену Авакову, в котором выразили обеспокоенность "экстремистскими политическими движениями в Украине", намекая на "Национальный корпус" и "Национальные дружины".

Последние несколько недель в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Они требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.

9, 16 и 19 марта эти митинги привели к столкновениям с полицией в Киеве, Черкассах, Полтаве и Ивано-Франковске.

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