Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
"​Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
"​Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
ГлавнаяПолитика

Тимошенко обещает начать новую историю угольной отрасли

Политик побывала в Червонограде.

Тимошенко обещает начать новую историю угольной отрасли
Фото: Lb.ua

Восстановление угольной отрасли даст Украине энергетическую независимость. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Червонограде на Львовщине.

«После выборов я немедленно приеду в Червоноград и здесь мы начнем новую историю угольной отрасли. Ведь Червоноград всегда был славной землей, которая давала Украине энергетическую независимость», - напомнила лидер «Батькивщины».

Кандидат в президенты отметила, что сегодня шахтеры работают за минимальную зарплату, которую к тому же месяцами не выплачивают. Кроме того, шахты заброшены и не инвестируются, добавила она.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что во времена ее премьерства был принят закон о престижности шахтерского труда. Таким образом труд шахтеров подняли тогда на самый высокий уровень, ведь «это не только труд, это энергетическая независимость Украины и способность отказаться от части природного газа».

«Мы тогда поднимали угольную отрасль и сейчас поднимем» - убеждена председатель партии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также