Тимошенко обещает начать новую историю угольной отрасли

Восстановление угольной отрасли даст Украине энергетическую независимость. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Червонограде на Львовщине.

«После выборов я немедленно приеду в Червоноград и здесь мы начнем новую историю угольной отрасли. Ведь Червоноград всегда был славной землей, которая давала Украине энергетическую независимость», - напомнила лидер «Батькивщины».

Кандидат в президенты отметила, что сегодня шахтеры работают за минимальную зарплату, которую к тому же месяцами не выплачивают. Кроме того, шахты заброшены и не инвестируются, добавила она.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что во времена ее премьерства был принят закон о престижности шахтерского труда. Таким образом труд шахтеров подняли тогда на самый высокий уровень, ведь «это не только труд, это энергетическая независимость Украины и способность отказаться от части природного газа».

«Мы тогда поднимали угольную отрасль и сейчас поднимем» - убеждена председатель партии.