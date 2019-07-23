В Киеве во вторник произошел сильный пожар в восьмиэтажной сталинке на Кловском спуске, 14. Горела квартира на пятом этаже.
Фото и видео происшествия появились в киевских пабликах.
Огонь потушили, но квартира выгорела, также пострадало жилье соседей.
Квартиры в этом доме продаются за 90-110 тысяч долларов.
По данным "Информатора", в результате пожара погибла пожилая женщина.
По словам жильцов, она часто употребляла спиртное и курила прямо в квартире. Кроме того, к ней постоянно приходили люди, которых они характеризуют как "бомжей".