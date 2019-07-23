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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Киеве произошел сильный пожар в сталинке на Кловском спуске

Выгорела квартира на пятом этаже.

В Киеве во вторник произошел сильный пожар в восьмиэтажной сталинке на Кловском спуске, 14. Горела квартира на пятом этаже.

Фото и видео происшествия появились в киевских пабликах.

Фото: facebook.com/yaroslavalepekha96

Огонь потушили, но квартира выгорела, также пострадало жилье соседей.

Квартиры в этом доме продаются за 90-110 тысяч долларов.

Фото: facebook.com/elena.tsymbalyuk.9

По данным "Информатора", в результате пожара погибла пожилая женщина.

По словам жильцов, она часто употребляла спиртное и курила прямо в квартире. Кроме того, к ней постоянно приходили люди, которых они характеризуют как "бомжей".

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