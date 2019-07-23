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В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Видеокамеры позволяли онлайн наблюдать за ситуацией на линии разграничения.

В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ, - пресс-центр ООС
Фото: 34.ua

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы, чтобы уничтожить видеокамеры наблюдения Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

Камеры установлены Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на отдельных участках линии разграничения, в соответствии с Минскими договоренностями. Они позволяют онлайн наблюдать за ситуацией в режиме работы 24/7. 

 «С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины», - подчеркивается в сообщении. 

Напомним, сегодня утром пресс-центр ООС сообщил, что российские боевики действительно не стреляют уже двое суток подряд и придерживаются «хлебного перемирия». Отмечается, что эти двое суток первые с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года без обстрелов.

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