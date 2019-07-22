"Хлебное перемирие" на Донбассе держится вторые сутки

Сегодня в течение дня в зоне ООС не было ни одного обстрела.

С начала текущих суток на Донбассе обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня.

За прошедшие сутки в районе проведения ООС представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины раскрыли 1 убийство, 1 кражу и 3 факта незаконного обращения с наркотическими средствами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников задержаны и переданы в правоохранительные органы 3 человека. Выявлено 47 административных правонарушений.

Напомним, накануне вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.