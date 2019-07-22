Розенблат проиграл выборы герою войны на Донбассе Игорю Герасименко

Майор в отставке баллотировался от "Слуги народа".

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат, которого будут судить за взятку и злоупотребление влиянием, проиграл выборы на округе №62 в Житомирской области.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

За Розенблата проголосовали 6,62% избирателей (5,3 тысячи человек), тогда как за победителя - героя Украины Игоря Герасименко из "Слуги народа" - 47,72% (38 тысяч голосов).

Фото: ukrinform.

Больше, чем Розенблат, набрали также преподавательница Житомирского мединститута Наталья Леонченко из ОПЗЖ (8,12%) и бывший глава Житомирской ОГА Игорь Гундич (7,70%).

Напомним, в 2014 году Розенблат выиграл выборы на округе №62 с результатом 20,81% голосов избирателей.