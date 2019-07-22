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Нардеп Ефимов снова выиграл округ в Краматорске

Еще один Ефимов занял четвертое место.

Нардеп Ефимов снова выиграл округ в Краматорске
Фото: Макс Трубухов

Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максим Ефимов выиграл выборы на округе №48 с центром в Краматорске.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

За Ефимова проголосовали почти 55% избирателей (35,1 тысячи голосов) по результатам обработки 98,90% протоколов. Еще 2,5 тысячи избрателей поддержали другого Максима Ефимова, это позволило ему занять четвертое место с результатом 4% голосов.

Ставший вторым секретарь Краматорского горсовета Денис Ошурко набрал 19% голосов (около 12,2 тысячи).

Кандидат от "Слуги народа" Евгений Васили занял третье место с результатом 15,6% голосов (10 тысяч голосов).

Напомним, в 2014 году за Ефимова проголосовали 34,12% избирателей.

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