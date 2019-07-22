"Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов

У "Слуги народа" - 28,13%, у "Голоса" - 19,67.

После подсчета 100% электронных протоколов в заграничном округе, на внеочередных выборах Верховной Рады 29,55% избирателей проголосовали за партию "Европейская солидарность", 28,13% - за "Слугу народа", 19,67% - за "Голос" Святослава Вакарчука

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Указанные партии преодолевают 5%-й барьер и проходят в Раду.

"Партия Шария" набрала 4,41% голосов, "Свобода" - 4,25%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3,60%, "Сила и честь" - 3,05%, "Батькивщина" - 2,01%,"Гражданская позиция" - 1,23%, "Рух нових сил" Михаила Саакашвили - 1,07%.

Фото: cvk.gov.ua

Напомним, 21 июля в Украине прошли выборы в Раду. Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа", - она получает 42-44% голосов.

Отметим, что на участке №801052, расположенном на полярной станции в Антарктиде, победила партия "Голос" - пять голосов. За "Слугу народа" отдали голоса 4 полярника, за "Европейскую солидарность" - два. Один бюллетень признан недействительным.