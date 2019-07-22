Колесников признал поражение на округе в Дружковке

Бывший вице-премьер-министр Борис Колесников признал поражение на округе №49 в Дружковке.

"Результаты избирательной кампании показали, что я уступил действующему городскому председателю города Дружковка Валерию Гнатенко. За 20 с лишним лет в большом спорте я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям. Искренне благодарю всех избирателей нашего округа за поддержку", - написал он в фейсбуке в понедельник утром.

На сайте Центризбиркома по данному округу по состоянию на 8:15 утра были данные по обработке только 20,49% протоколов, и они свидетельствуют о минимальном отставании Колесникова в три голоса.

Гнатенко представляет "Оппозиционную платформу За жизнь", он набирает 36,94% голосов. Колесников, представляющий "Оппозиционный блок", получает 35,90%.

Кандидат от "Слуги народа" Сергей Сивохо набирает 19,89% голосов.