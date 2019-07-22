«Голос» на распутье

Партия Святослава Вакарчука «Голос» все-таки преодолела проходной барьер, несмотря на некоторые пессимистичные прогнозы. «Слуга народа» уже позвала «Голос» в коалицию . В команде фронтмена «Океана Эльзы» не отказываются, но говорят о риск ах и подводны х камн ях такого союза. О том, как прошёл день выборов в штабе партии и о том , кто займёт ключевые посты во власти, — читайте в репортаже LB.ua.

Штаб в ночном клубе

Партия Святослава Вакарчука «Голос» по примеру Зеленского провела вечер выборов для прессы и гостей в одном из столичных клубов, арендовав сразу три огромных танцпола. Тогда как у Зе люди продолжали ютиться в относительно небольшом помещении модного ночного заведения, правда, в центре Киева, а не в отдаленном районе, как у Вакарчука.

В первом зале в оранжевых партийных цветах была установлена сцена. По обе стороны — длинные барные стойки с фруктами и конфетами Roshen. Из напитков: кофе, чай, вода и сок. За два часа до закрытия участков в штабе было явно грустно: то ли экзитполы не радовали, то ли из-за малого количества гостей.

Фото: Анна Стешенко

Несколько оживил ситуацию временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, общавшийся с командой «Голоса» на общие темы.

Во втором зале, где в основном собрались соратники Вакарчука, было намного интересней. Так, глава партии Юлия Клименко на вопрос LB.ua о причинах не слишком высокого результата «Голоса» (в партии прогнозировали себе не менее 8-10%) рекомендовала дождаться официальных результатов. Она же озвучила месседж, что партия готова делегировать непосредственно Вакарчука на пост премьера. Мотивируя это просто: президент Владимир Зелинский озвучил критерии выбора главы Кабмина — «не был, не состоял, не привлекался».

Гости эти амбиции «Голоса», стоит признать, сразу же начали обсуждать с неподдельной издёвкой. Мол, президент у нас актёр, а премьер — певец и чего тут удивляться. То взывая к рацио о необходимости назначения сильного и компетентного премьера в неоднозначной ситуации в переговорах с МВФ со всеми вытекающими рисками для экономики.

К слову, перед обнародованием данных экзитполов в штабе появился посол Канады в Украине Роман Ващук, который и артикулировал новую позицию МВФ, которую позже подтвердил один из будущих депутатов «Голоса», входящий в первую десятку.

По его словам Ващука, Запад ожидает теперь «четкого коалиционного соглашения и конкретных действий». «Думаю, также обновления сотрудничества с МВФ на реальных условиях, как для Украины, так и международных финансовых организаций», — говорил он.

Фото: Анна Стешенко Роман Ващук

«Ващук просто озвучил позицию Запада, что будут новые требования и исходные. А это значит, что будет, ох, как не просто, — заявил LB.ua один из лидеров «Голоса», пожелавший остаться неназванным. — Поэтому на пост премьера будет, скорее всего, назначен понятный для МВФ Владислав Рашкован (бывший зам главы НБУ, представитель Украины в МВФ, — А.С.), тем более, что он не был в исполнительной власти. Первым вице-премьером — близкий к Коломойскому Игорь Палица (глава Волынского облсовета, бизнес-партнёр Игоря Коломойского, — А.С.). В целом, на все 4-5 основных постов в Кабмине претендует «Слуга». Мы же («Голос», — А.С.) пока что только на Минфин и Минэкономики. На кресло спикера метит амбициозный Разумков. Хотя более подкованный в вопросах регламента Стефанчук был бы куда более нужен в новой Раде».

Дорогие яства и требования «Голоса»

Перед закрытием участков обстановке в штабе больше стала напоминать вечеринку с дорогими угощениями и бесплатным алкоголем, который лился рекой. Коллеги шутили, мол, это явно знак того, что «Голос» таки преодолевает проходной барьер. На входе в зал, где уже накрыли шикарный банкет с коктейлями из креветок, суфле с соусом песто, хамоном и даже клубникой (не считая сезонных овощей и фруктов), вышколенные официанты предлагали всем желающим по бокалу «приветственного» шампанского.

Фото: Анна Стешенко

Далее на столах — без ограничения белое и красное вино. Всевозможные закуски, разные французские сыры. Старожилы украинской журналистики, проводя аналогии, вспоминали, что «таких столов» не накрывали даже в штабе Юлии Владимировны в первом туре ее спарринга с Януковичем.

Фото: Анна Стешенко

Многих, естественно, интересовал вопрос: за чей счёт столь пышный банкет? В это время «на фоне» постоянно играла музыка «Океана Эльзы».

Фото: Анна Стешенко

Замглавы партии «Голос», известный активист Ярослав Юрчишин сохранял трезвость духа и в беседе с LB.ua напомнил, что на сайте партии «есть вся финансовая отчетность». По его словам, доноры только по состоянию за последние две недели перечислили 78 млн. грн. Из них — потрачено порядка 71 млн. Так что-нибудь празднование деньги есть.

Фото: Анна Стешенко

Он же подтвердил, что «Голос» уже написал проект коалиционного соглашения, где ключевым является закрепление курса Украины в ЕС и НАТО. По его словам, несколько раундов консультаций со «Слугой народа» действительно состоялись ещё до выборов. Но якобы пока что о распределении портфелей речь не шла.

Впрочем, ещё один собеседник из партии Вакарчука поведал LB.ua, что у «Слуги народа» рассматривали несколько вариантов коалиции: «Пока что от них («Слуги народа», — А.С.) информация такая, что, даже учитывая мажоритарку, они не добирают до большинства без других сил. Поэтому они рассматривали несколько вариантов, — с нами, с «Батькившиной». И союз с Медведчуком был тоже в их сценарии. Да, после возможной коалиции с «Голосом» и «Батькивщиной». На позиции номер 3. И не надо удивляться. Они же Майдану обещаний не давали. Пока что пригласили нас. Но на самом деле меня это не радует. Слишком скользкая дорога. Почему? Все просто. Раду восьмого созыва распустили на основании политической целесообразности. В регламенте Рады так и нет статей о создании и роспуске коалиции, что может быть основанием для роспуска и девятого созыва. А это значит, что эта команда в любой ей удобный момент точно также нахрапом сможет разогнать уже новый созыв. Плюс мы понимаем их желание разделить ответственность с любой другой силой за происходящее в стране дальше. А провалов — не избежать. Топиться хотят вместе».

Грустная кульминация и диджей сет

В 20-00, когда с экранов ТВ прозвучали данные первых опросов, в зале штаба «Голоса» все замерли в ожидании. И когда на табло появились чуть больше 6% с копейками, Вакарчук, сидя до этого во втором ряду, встал с места. Покачивая недовольно головой, он вышел на сцену.

Пообещав, что на этот раз сделает все, чтобы новые «депутаты спустились с небес на землю», Святослав не стал прямо отвечать на предложение Зеленского войти в коалицию.

«Пока что рано говорить, нужно дождаться результатов... Но политическая конфигурация уже понятна в том, что это будет не романтическая мелодрама, а экшн, и мы готовы у в нем принимать участие, чтобы добро победило зло», — теперь в уже привычной риторике для нашей политики говорил он.

«Мы готовы брать на себя ответственность с самых высоких должностей, вплоть до волонтёрских... С первых дней, когда будут ясны результаты, мы готовы говорить с другими силами о конфигурации», — продолжал он.

Фото: Макс Требухов

В свою очередь, Ярослав Юрчишин добавил, что «Голос» готов вести переговоры о коалиции не только с партией «Слуга народа», но и «Батькивщиной» и «Европейской солидарностью». Но только в случае, если эти силы готовы работать по новым принципам в политике.

В любом случае, словами главы партии «Голос» Клименко, теперь все точно знают, «кто будет петь гимн Украины в парламенте» (открытие сессии все-таки планируют не на 15 августа, а на 24 — День Независимости). После чего сам Вакарчук пригласил всех продолжить вечеринку и послушать диджей сет его соратника по «Океану Эльзы», басиста Дмитрия Дудко на танцполе в соседнем зале, где так и продолжали поить и кормить гостей.