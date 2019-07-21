Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"

"Слуга народа" претендует на 4-5 ключевых постов в Кабинете министров.

Премьер-министром в новом правительстве может стать бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Об этом LB.ua сообщили источники в партии "Голос".

На должность вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы.

В целом, партия "Слуга народа" претендует на 4-5 ключевых постов в Кабинете министров.

Партия "Голос" рассчитывает, что ее представитель возглавит Министерство финансов.

Вероятным спикером Рады источники называют лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.