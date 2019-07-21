Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
ГлавнаяПолитика

Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"

"Слуга народа" претендует на 4-5 ключевых постов в Кабинете министров.

Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Фото: Юлия Березовская / НБУ

Премьер-министром в новом правительстве может стать бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Об этом LB.ua сообщили источники в партии "Голос".

На должность вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы.

В целом, партия "Слуга народа" претендует на 4-5 ключевых постов в Кабинете министров.

Партия "Голос" рассчитывает, что ее представитель возглавит Министерство финансов.

Вероятным спикером Рады источники называют лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также