ЦИК отказалась распустить ОИК на округе, где баллотируются Кононенко и Дубинский

Центральная избирательная комиссия отказалась досрочно прекратить полномочия окружной избирательной комиссии округа №94 (Обуховский и Васильковский районы Киевской области), но обратила внимание ее членов на уголовную ответственность за невыполнение своих обязанностей без уважительной причины.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа.

Центризбирком получил жалобу от партии "Объединение "Самопощь" на бездеятельность ОИК, которая не рассматривала представление партии о замене ее членов в участковых комиссиях.

ЦИК обязал ОИК рассмотреть этот вопрос до 11:00, однако комиссия не выполнила требование в установленный срок, чем нарушила права субъектов избирательного процесса.

В то же время в 14:30 она собралась на заседание и произвела замену.

Также невыполнение постановления ЦИКа привело к дестабилизации работы ОИК, и она не передала своевременно Центризбиркому данные о количестве избирателей округа.

"Признать противоправной бездеятельность ОИК относительно выполнения постановления ЦИКа. Акцентировать ОИК на недопустимости нарушения законодательства. Обратить внимание членов ОИК на уголовную ответственность за уклонение от работы в комиссии без уважительных причин", - постановил ЦИК.

Центризбирком констатировал нарушение ОИК №94 требований законодательства, однако, учитывая необходимость своевременного установления результатов выборов в округе решил не прекращать досрочно полномочия ее членов.

Напомним, в одномандатный избирательный округ №94 входят города областного подчинения Васильков и Обухов, а также Васильковский и Обуховский районы Киевской области. По мажоритарной системе здесь баллотируются в Раду Игорь Кононенко, который в мае вышел из президентской партии "Европейская солидарность" и Александр Дубинский, выдвинутый "Слугой народа". Игорь Мосийчук, баллотировавшийся по этому округу, снялся с выборов.