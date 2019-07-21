Зеленский о досрочных местных выборах: Не расслабляйтесь

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не расслабляться, комментируя возможность проведения местных выборах. Об этом он заявил во время выступления в штабе партии "Слуга народа", сообщает "РБК-Украина".

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно... Все задают вопрос о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - заявил он.

Напомним, партия "Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева на внеочередных выборах в Раду.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук допускал проведение досрочных местных выборов.

Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.