Посол Канады: Украина справилась с досрочными парламентскими выборами

Посол Канады Роман Ващук считает, что Украина справилась с досрочными парламентскими выборами.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua в избирательном штабе партии "Голос".

Ващук отметил, что международные западные партнеры ждут от Украины подписания коалиционного соглашения, быстрого формирования Кабинета министров и пересмотра сотрудничества с МВФ на "реальных условиях", как для Украины, так и международной финансовой организации.

"Мы были в 16:00 в ЦИК... Мы видим, что в целом с выборами справились. Во многом нарушения, которые фиксировались, носили технический характер. В целом, могу сказать, что Украина продемонстрировала зрелый и конструктивный подход на этих выборах", - заявил посол.

В то же время, он отметил, что явка на досрочных парламентских выборах в заграничных округах была ниже, чем на президентских.

По его словам, Запад ожидает от Украины "четкого коалиционного соглашения и конкретных действий".

"Думаю, также обновления сотрудничества с МВФ на реальных условиях, как для Украины, так и международных финансовых организаций", - подчеркнул посол.

Напомним, в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах.