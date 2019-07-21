Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду

Полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" завершили голосование, явка избирателей составила 100%.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"На спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, голосование началось в воскресенье, 21 июля, в 08:00 по местному времени (14:00 по киевскому) и продолжалось 30 минут.

Полярники голосовали только по общенациональным спискам партий, поскольку спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Свои голоса смогли отдать все участники 24-й украинской антарктической экспедиции - 12 человек. Протокол с результатами будет обнародован после окончания голосования в Украине.

"Полярники голосовали на станции в помещении бара «Фарадей». Урной для голосования послужил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеней. После голосования и подсчета голосов оригиналы документов перевели в конверты и опечатали их. По случаю эти документы передадут в ЦИК", - отмечается в сообщении.

Напомним, на президентских выборах 66,7% полярников на антарктической станции "Академик Вернадский" проголосовали за экс-президента Петра Порошенко.