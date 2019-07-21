Парубий пришел на участок без паспорта и ждал помощника с документом.

Фото: EPA/UPG

Спикер Рады 8 созыва Андрей Парубий проголосовал в киевском Доме офицеров. По данным СМИ, политик пришел на участок без паспорта.

"Да, я забыл паспорт", - признался Парубий.

Документ привезл политику его помощник, после чего Парубий смог получить бюллетень и проголосовать.

Юлия Тимошенко опубликовали в Инстаграм видео, как пришла на избирательный участок и опустила бюллетень в урну.

Фото с избирательного участка запости и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. На фото он получает бюллетень для голосования и расписывается за него.

В Иванковичах Васильсковского района проголосовал один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.