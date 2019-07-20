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Нардепы не пришли на допрос по делу об убийстве "Сармата"

"Не явились из-за избирательной компании, заняты".

Нардепы не пришли на допрос по делу об убийстве "Сармата"
Виталий Олешко (Сармат)
Фото: Facebook

Депутаты Верховной Рады Александр Пономарев и Сергей Валентиров не пришли на допрос по делу об убийстве бердянского активиста Виталия Олешко (Сармата).

Об этом агентству УНН сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

"Сегодня на 12:00 должен был быть допрос, но они не явились. Не явились из-за избирательной компании, заняты", - сказал Тракало.

Пономарев баллотируется от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу №78, Валентиров - от этой же партии по округу №81.

По словам Тракало, Пономарева повторно вызвали на допрос на понедельник.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.

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