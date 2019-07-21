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Верховный Суд повторно отказал в регистрации Онищенко кандидатом на выборах

Обстоятельства, которые Шестой апелляционный суд счел новыми, были известны еще при первом отказе в регистрации.

Верховный Суд повторно отказал в регистрации Онищенко кандидатом на выборах
Фото: jetsettler.ua

Верховный суд удовлетворил апелляцию ЦИК на решение Шестого админсуда Киева, который обязал комиссию зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в депутаты, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Решением Верховного Суда от 21 июля 2019 г. удовлетворена апелляционная жалобау ЦИК, которую комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 г., которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в ОВО №93", - сказано в сообщении.

Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно учился за границей, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.

В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.

Напомним, 19 июля Шестой апелляционный суд разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную раду.

26 июня Верховный суд Украины признал законным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Онищенко.

ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания 15 июня ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93.

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