Голосование за границей: украинцы голосуют в Бельгии, Турции и Молдове

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Молдова, включая ее Приднестровский регион, голосуют на досрочных выборах народных депутатов Украины на двух избирательных участках - при Посольстве Украины в Кишиневе и в Консульстве в городе Бельцы.

Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Как отметила председатель избирательной комиссии при посольстве Украины в Молдове Елена Крондева, избирательные участки открылись в установленное Центризбиркомом время, голосование проходит в нормальном режиме, никаких инцидентов и жалоб со стороны избирателей не зарегистрировано.

В избирательные списки на двух участках в Молдове внесены более 65 тыс. граждан Украины с правом голоса.

На заграничном избирательном участке №900006 - в Брюсселе, на территории Посольства Украины в Бельгии, внеочередные выборы народных депутатов проходят спокойно, очередей и ажиотажа не наблюдается. На участке зарегистрировано более двух тысяч избирателей.

Фото: Укринформ

В Турции работает три избирательных участка, где украинцы могут проголосовать на выборах в парламент: в Анкаре, Стамбуле и Анталии, общее количество избирателей в списках 1135.

По состоянию на 12.00 по местному времени в Анкаре проголосовали 15% избирателей. Это несколько менее активная явка, чем на президентских выборах.

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Посольство Украины в Анкаре сегодня находится под усиленной охраной.

Напомним, сегодня украинцы голосуют за партийные списки в общегосударственном округе, а в одномандатных округах на территории Украины - за индивидуальных кандидатов-мажоритарщиков. В целом голосование проходит спокойно.