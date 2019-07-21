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Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами, которые едут в Киев

Обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

Полиция проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении Киева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступил ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева. Такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова. Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

Полиция выясняет цель такого "вечернего путешествия".

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители зафиксировали большое количество "гастролеров" в день выборов.

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