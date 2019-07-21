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"Слуга народа" хочет провести первое заседание Рады в День независимости

"День независимости - красивая, символичная дата".

"Слуга народа" хочет провести первое заседание Рады в День независимости
Фото: Макс Требухов

Партия "Слуга народа" выступает за открытие нового созыва Верховной Рады в День независимости, 24 августа.

Об этом лидер штаба партии Александр Корниенко сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы говорили предварительно, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили и я лично говорил, что День независимости - красивая, символичная дата", - сказал он.

Корниенко отметил, что данная инициатива предлагалась разными членами партии.

"Я не исключаю (заседания 24 августа), я наоборот за это. Мы на День конституции проводили учебный семинар для наших списочников... Государственные праздники нужно праздновать по-новому", - подчеркнул лидер штаба.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий спрогнозировал, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце августа - начале сентября. Он заявил, что созовет рабочую группу по подготовке заседания сразу после результатов голосования.

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