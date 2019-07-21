ЦИК констатирует отсутствие серьезных нарушений в день выборов

"Мы пока оптимистично настроены на подсчет голосов".

Центральная избирательная комиссия констатирует, что день голосования на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады прошел без серьезных нарушений, и настроена оптимистично относительно процесса подсчета голосов.

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

"Серьезных нарушений, по той информации, которая у нас есть сейчас, пока не зафиксировано. Не будем скрывать, что наблюдателями от общественных организаций и политических партий, международными наблюдателями были зафиксированы некоторые неуместные действия или незначительные нарушения, но таких, которые существенно повлияли бы на ход и результаты голосования, зафиксировано не было", - сказал он.

Среди таких ситуаций и нарушений он отметил "минирование" участков, несвоевременное открытие 27 участков, попытки избирателей уничтожить бюллетени.

"С удовольствием могу сообщить, что такое страшное оружие в руках возможных фальсификаторов, как штамп "Выбыл", не сработало. Избирательные комиссии в абсолютном большинстве случаев надлежащим образом проставили штамп. Можем быть уверены, что в абсолютном большинстве случаев опасения экспертов не подтвердились", - добавил он.

Радченко сообщил, что в ЦИК уже начали поступать первые предварительные данные электронных протоколов.

В то же время ЦИК будет устанавливать результаты исключительно на основании оригиналов бумажных протоколов с мокрыми печатями.

По словам Радченко, опыт свидетельствует о том, что все электронные протоколы поступают в течение 3-4 дней, при этом параллельно начинают поступать оригиналы протоколов.

Он прогнозирует, что первые оригинальные протоколы начнут поступать через день-два.

"Мы пока оптимистично настроены на подсчет голосов", - сказал Радченко.

Он не стал прогнозировать, когда будут официально установлены результаты, но напомнил, что по закону у ЦИК на это есть 15 дней.

Ранее сообщалось, что МВД не зафиксировало системных нарушений на выборах.