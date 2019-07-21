В Торецке неизвестный сообщил о заминировании всех избирательных участков

В Торецке (Донецкая область) в полицию поступило сообщение о минировании всех 14 избирательных участков города. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, эвакуация на участках не проводилась.

"В городе Торецк Донецкой области поступило сообщение о якобы минировании всех 14 участков в этом городе. В настоящее время подразделения Национальной полиции осуществляют все необходимые мероприятия для проверки этой информации", - сказал Шкиряк.

Всего с начала голосования Национальная полиция получила почти 400 заявлений и сообщений относительно избирательного процесс.

Напомним, в связи с проведением выборов в Раду Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану ядерные объекты, суды и посольства.Также обеспечивается охрана общественного порядка в день досрочных парламентских выборов.