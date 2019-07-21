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В Киеве полтора часа тушили пожар на ТЭЦ

Пожар начался из-за короткого замыкания.

В Киеве в субботу, 20 июля, произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая находится на улице Гната Хоткевича. Об этом сообщило столичное управление ГосЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 21:50. На место происшествия пожарно-спасательные подразделения прибыли немедленно, и уже в 22:08 пожар был локализован. В 22:26 огонь удалось полностью ликвидировать.

Фото: ГосЧС

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов, что привело к возгоранию силового агрегата.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет, перебоев с энергоснабжением также не было.

На месте происшествия работали 23 спасателя и 5 машин спецтехники.

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