Вакарчук не намерен оставлять "Океан Эльзы"

"Закон позволяет заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься".

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что после его избрания народным депутатом не намерен прекращать заниматься музыкой.

Об этом он сказал на брифинге в штабе в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе его музыкальной группы.

"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, что я искренне скажу вам, что мне больше не интересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю (на публику - ред.). Так как играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься", - цитирует Вакарчука Интерфакс-Украина.

Ранее Вакарчук заявлял, что не намерен отказываться от мандата после прохождения его партии в Раду, и назвал подобные слухи "бредом".

Как известно, в 2007 году на внеочередных выборах в Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.