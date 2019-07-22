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На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ

Подсчет голосов приостановили на 40 минут, а потом возобновили уже в другом помещении.

На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ

На избирательном участке в Запорожье (школа №32 Хортицкого района) неизвестные распылили слезоточивый газ после закрытия участка.

Об этом сообщает 112 Украина.

Отмечается, что неизвестные после закрытия участка через окно распылили слезоточивый газ. Сначала члены комиссии услышали стук, а потом резкий запах. Одной женщине стало плохо, ей вызвали "скорую", сейчас состояние здоровья стабильное.

Полиция задержала троих подозреваемых, сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по факту хулиганства.

Подсчет голосов приостановили на 40 минут, но сейчас работа комиссии возобновлена, однако уже в другом помещении.

Как сообщалось, в день выборов в Торецке неизвестный сообщил о заминировании всех избирательных участков.

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