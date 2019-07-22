Комитет избирателей заявил о вмешательстве полиции в избирательный процесс на двух округах в Черниговской области

Наблюдатели Комитета избирателей Украины заявили о вмешательстве полиции в избирательный процесс в и.о. 207 и 210 в Черниговской области.

Об этом сообщает КИУ на своей странице в фейсбуке.

По сообщению наблюдателей КИУ, 19 июля во время заседания ОИК №207 (центр - г. Корюковка), на котором происходила передача избирательной документации участковым избиркомам, представители Национальной полиции на три часа заблокировали работу комиссии. Официальной причиной было указано проведение следственных действий в отношении законности установления камер видеонаблюдения.

Члены ОИК восприняли действия по блокированию как давление на комиссию, в связи с чем председатель ОИК написал заявление в Государственное бюро расследований.

Кроме того, 21 июля заместитель председателя ОИК №207 Андрей Чефранов сообщил, что представители полиции осуществляют проверку личных вещей граждан на входе в помещение ОИК. Причиной этого было указано непрерывные анонимные сообщения о возможных заминированиях.

"Также в день голосования на и.о. 210 имели место факты изъятия представителями полиции личных вещей (планшетов) ряда представителей общественной организации, которая проводила экзит-полл в пределах избирательного округа. Адвокат общественной организации обратился с заявлением в ГБР о злоупотреблениях представителями полиции служебными полномочиями", - говорится в сообщении.

По мнению наблюдателей, такие действия представителей полиции в значительной мере можно трактовать как политически мотивированные, отмечают в Комитете избирателей.

Ранее сообщалось, что полиция взяла все окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану.