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Полиция взяла все окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану

В Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей.

Полиция взяла все окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану

Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано более 5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном эти факты связаны с незаконной агитацией и подкупом избирателей.

Отмечается, что избирательная документация завезена на 69 окружных избиркомов.

"С сегодняшнего дня полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии... В Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств", - заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

Кроме того, в Украину приехали из Канады все краткосрочные наблюдатели, которые будут работать на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Делегацию возглавил бывший министр иностранных дел Ллойд Аксворси.

Напомним, к обеспечению порядка на выборах привлечены 131 тыс. сотрудников МВД.

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