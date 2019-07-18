Полиция взяла все окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану

В Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей.

Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано более 5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном эти факты связаны с незаконной агитацией и подкупом избирателей.

Отмечается, что избирательная документация завезена на 69 окружных избиркомов.

"С сегодняшнего дня полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии... В Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств", - заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

Кроме того, в Украину приехали из Канады все краткосрочные наблюдатели, которые будут работать на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Делегацию возглавил бывший министр иностранных дел Ллойд Аксворси.

Напомним, к обеспечению порядка на выборах привлечены 131 тыс. сотрудников МВД.