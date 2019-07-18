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Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм... В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевкм - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; трижды рядом Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Водяного – из станкового противотанкового гранатомета, дважды в районе н.п. Павлополь – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Талаковкой - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета, дважды в районе н.п. Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли 1 раз. В частности, окраину Екатериновки - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа согласовала введение "хлебного перемирия" с 21 июля.

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