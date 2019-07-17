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​Князев представил нового начальника полиции Киевской области

Андрей Небытов ранее занимал должность замначальника областного управления полиции.

​Князев представил нового начальника полиции Киевской области
Андрей Небытов
Фото: npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Возглавил полицию Киевской области Андрей Небытов. До этого он занимал должность заместителя начальника областного управления полиции. Председатель Национальной полиции Украины представил нового руководителя сегодня, 17 июля, во время рабочего совещания в Главном управлении полиции Киевской области", - говорится в сообщении.

В совещании участвовали глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян, представители прокуратуры области и других силовых структур МВД.

Отмечается, что решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области было принято после завершения служебного расследования убийства пятилетнего Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком.

По результатам полицейского расследования 12 полицейских были привлечены к ответственности, из них - шестеро руководителей районного отдела полиции были уволены. Руководители управления превентивной деятельности были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва.

Напомним, 4 июня Князев уволил Дмитрия Ценова с должности начальника Главного управления Нацполиции Киевской области. Он подал в отставку после убийства пятилетнего Кирилла.

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