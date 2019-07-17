Денисова предложила России освободить захваченных украинских моряков под ее личное обязательство

В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена такая возможность.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить удерживаемых в России военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если таковое будет", - отметила Денисова.

По ее словам, моряки находятся "в боевом настроении, ждут возвращения на Родину".

"И очень надеюсь, что это станет возможным", - добавила омбкдсмен.

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС России 25 ноября прошлого года. 30 ноября украинцев вывезли в Москву.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об их освобождении.

15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными.