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Польские пограничники задержали россиянина, который пешком перешел границу с Украиной

Задержанный был объявлен в розыск по Евросоюзу за угрозы убийством и разбой.

Польские пограничники задержали россиянина, который пешком перешел границу с Украиной
Фото: стоп-кадр видео

Возле села Медика, на украинско-польской границе польские пограничники задержали гражданина России, который пытался нелегально пересечь границу.

Об этом сообщается на сайте погранслужбы Польши.

Отмечается, что 39-летний мужчина чеченской национальности был задержан сразу после того, как нелегально пересек "зеленый корридор" на границе с Украиной.

Обнаружить нарушителя помог тепловизор.

Наблюдая за границей, патруль увидел как из Украины в сторону Польши идет человек. На него устроили засаду и как только мужчина пересек границу - его задержали.

Нарушитель не имел при себе документов, но его личность установили пограничники. Задержанным оказался гражданин РФ, которого Германия объявила в розыск за угрозы убийством и разбой.

Напомним, в мае украинские пограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в Украину.

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