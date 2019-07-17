Освіта без хабарів. Чи це можливо?

Вступ до вишу – початок нового життя для кожної молодої людини. Хочеться, щоб це був хороший старт, заснований на вміннях та знаннях молоді, а не на матеріальних можливостях батьків.

Фото: Макс Левин

Вступна кампанія в Україні у розпалі, стартувала вона два тижні тому. З початку липня майбутні студенти вже могли створювати свої е-кабінети, а 5 днів тому вітчизняні установи вищої освіти стали приймати документи на зарахування на навчання. За два тижні вступної кампанії випускники зареєстрували більше 150 тисяч е-кабінетів і залишили понад півмільйона заявок на різні спеціальності. Абітурієнти, які вступають до університету за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, можуть подати документи до 18:00 22 липня 2019 року. Цьогоріч абітурієнти можуть подати сім заяв на чотири спеціальності.

Коли я вступав до Києво-Могилянської академії, то вистоював довгі черги, щоб подати документи для вступу. Зараз практично всі сфери перейшли в електронну площину. Однак наразі перед деякими абітурієнтами є проблема – вони не можуть зареєструватися. Система реєструє не з першого разу, а іноді й зовсім відмовляє абітурієнту. Та замість того щоб одразу звертатись до Центру оцінювання якості освіти щодо збоїв у роботі системи, багато батьків шукають інші можливості вирішення питання. Такі випадки зустрічались після минулорічної вступної кампанії: було затримано працівників закладів вищої освіти Черкаської, Сумської та Одеської областей під час одержання ними неправомірної вигоди.

Зокрема, в Одесі оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції впіймали посадових осіб однієї з одеських академій на отриманні неправомірної вигоди. Декан та завідувач лабораторії вимагали від трьох абітурієнтів 5 тисяч доларів США. За вказану суму працівник освіти пообіцяла допомогти майбутнім студентам із вступом до навчального закладу. Фігурантів затримано під час одержання хабара.

Тож пам’ятайте, що Ви маєте право на освіту без хабарів! Не ставайте співучасником злочину. Відповідальність за неправомірну вигоду, зокрема, хабар, несуть обидві сторони – і та, яка його дає, і та, що отримує. Своєчасне добровільне повідомлення про неправомірну вигоду звільняє від кримінальної відповідальності.

В жодному разі не давайте хабаря та повідомте у правоохоронні органи та напишіть заяву в поліцію за місцезнаходженням ВНЗ. Працівники поліції помітять спеціальною фарбою гроші, які група збирається передавати службовій особі вишу. Цей напис буде помітним тільки в ультрафіолетовому світлі. Номери купюр теж перепишуть. Також правоохоронці можуть встановити відеоспостереження або зафіксувати факт отримання неправомірної вигоди іншим способом, передбаченим законом. Відповідно до статей 368 та 369 Кримінального кодексу України, неправомірна вигода охоплює матеріальні предмети і немайнові вигоди. Хабар – це різновид матеріальної вигоди. Якщо хабар вимагає посадова особа, яка обіймає достатньо високий пост (декан чи керівник інституту), такі злочини караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Навчання для студента – основна робота, і він має усвідомлювати, що приватні підприємці та фірми зацікавлені у кваліфікованих спеціалістах, тому їм потрібні не бали та рейтинги, а знання. Якщо студенти це усвідомлять, то це до певної міри зменшить хабарництво. Це, звичайно, ганебне явище, яке вносить досить великий елемент несправедливості в навчальний процес: трапляється, що студент, який постійно вчиться, має нижчі бали від того, хто їх купує через хабарі.

Рецепт може полягати ще й у покаранні тих, хто бере хабар свідомо і схиляє до цього давача. Однак впіймати хабарників за руку непросто. Не слід забувати й про те, що здебільшого на викладача, який не бере хабарі, йде потужний тиск із боку всяких «прохачів».

Слідкуйте за термінами подачі документів. Нагадую, що зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 12:00 години 01 серпня 2019 року. Зарахування на навчання вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти – не пізніше 09 серпня. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 12:00 години 01 серпня.

Пам’ятайте, що хабарництво в усіх його проявах – злочин! Отримання хабаря розміром від 80 до 3400 грн – до двох років тюрми, більшого за 8500 грн – від восьми до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією. За те, що студент чи люблячі батьки запропонують хабар, наприклад, декану, вони можуть бути оштрафовані на 1700 грн і більше чи провести до двох років у виправному центрі. За, власне, дачу хабаря покарання вдвічі суворіше, ніж за його пропонування (ст. 369 Кримінального кодексу України).

Не варто студентам і викладачам забувати, що злочини, скоєні групою осіб за попередньою змовою (наприклад, коли староста групи збирає кошти на "задобрювання" викладача), є обтяжуючою обставиною.

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