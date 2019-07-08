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В первую неделю вступительной кампании зарегистрировались более 70% абитуриентов

Создать электронный кабинет для подачи заявления в вуз можно вплоть до 30 августа.

В первую неделю вступительной кампании зарегистрировались более 70% абитуриентов
Фото: http://mobilnik.ua

В первую неделю вступительной кампании абитуриенты зарегистрировали более 119 тыс. электронных кабинетов - это около 70% от ожидаемого количества поступающих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Уже в среду, 10 июля, выпускники школ смогут подавать электронные заявления на поступление в вузы. Возможность создания кабинетов останется до 30 августа, так как вступительная кампания для разных учебных заведений завершится в разные периоды.

"Обратите внимание: прием заявлений на бакалавра и магистра продлится до 22 июля для поступающих только по сертификатам ВНО или творческим конкурсам, сданным до 10 июля. До 16 июля - для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов", - отметил гендиректор профильного директората МОН Олег Шаров.

С начала июля на горячие линии МОН и Инфоресурса поступило почти 7,5 тыс звонков от абитуриентов и их родителей. Также получено более 3,5 тыс электронных обращений. Чаще всего вопросы касаются регистрации электронных кабинетов, сроков вступительной кампании, льгот и выдачи документов об образовании.

Напомним, ране МОН предоставило разъяснения, что школа не обязана ставить свою печать на документе об образовании, свидетельства и приложения без печати действительны и принимаются для поступления в вузы.

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