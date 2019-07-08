Организация "Вернись живым" анонсировала акции протеста из-за телемоста с РФ

"Мы по-прежнему не будем поддерживать ни одну из политсил. Но мы намерены начать проводить акции".

Волонтерская организация "Вернись живым" анонсировала проведение акций "Защитим Украину вместе", чтобы не допустить проведения телемоста с российским пропагандистским телеканалом "Россия-1".

Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель организации Виталий Дейнега.

"Мы собираем людей для акций, направленных против попыток ослабить национальную безопасность Украины. Последней каплей, которая помогла нам к этому прийти, стал анонс «телемоста» одного из украинских телеканалов с российскими коллегами. Объявление сделал лично главный пропагандист России - Дмитрий Киселев", - написал он.

Дейнега подчеркнул, что фонд "Вернись живым" долгое время избегал уличных акций и оставался аполитичным.

"Мы по-прежнему не будем поддерживать ни одну из политсил. Но мы намерены начать проводить акции. Первую мы проведем уже на этой неделе. Присоединиться и помочь нам с организацией можно здесь", - отмечается в сообщении.

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Спикер Рады Андрей Парубий призвал СБУ и Нацсовет сорвать телемост.