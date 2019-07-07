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"Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам

На конверте изображена картина украинской художницы Беаты Куркуль.

"Укрпочта" презентовала новый конверт, посвященный украинцам, заключенным в России и на оккупированных территориях, передает "Громадське радіо". 

На нем изображена картина художницы Беаты Куркуль "Маленький кораблик, возвращайся домой", которая была создана в поддержку украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.

Художница рассказала, что создала картину через несколько дней после захвата 24-х украинских моряков.

"Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков - со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию из более 20 картин с этими тремя кораблями", - рассказала художница.

Отмечается, что тираж конверта - 50 тысяч экземпляров. Погашение конверта специальным почтовым штемпелем запланировано на 7 июля в одном из отделений Одессы.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю дня ВМС Украины, заявил, что "работает днем и ночью" для освобождения украинских моряков.

Российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря 25 ноября 2018 года. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор. 

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