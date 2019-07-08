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Во вторник в Киеве до +22 градусов, кратковременный дождь

Ночью в столице похолодает до +14.

Во вторник в Киеве до +22 градусов, кратковременный дождь
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 9 июля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Полтавской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Приазовье, а днем в Одесской области местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов, в Николаевской области ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

8 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

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