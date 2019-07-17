О пиратстве и шрифтах

Недавно сеть всколыхнула новость о том, что Национальный банк Украины использовал на новой 1000-гривневой купюре пиратский шрифт.

Фото: flick НБУ

В соответствии с Гражданским кодексом Украины шрифты представляют собой объекты авторских прав и относятся к произведениям графики.

Однако в эру цифровых технологий шрифт уже нельзя рассматривать исключительно как произведение графики, поскольку шрифты стали не простым набором знаков алфавита, а по сути – отдельной компьютерной программой. Поэтому шрифты стали объектом авторского права и в качестве компьютерных программ. Более того, названия шрифтов очень часто регистрируют и как торговые марки, например, «Arial» и «Times New Roman» являються зарегистрированными торговыми марками.

Как известно, авторское право возникает с момента создания произведения, и, соответственно, на использование любого объекта авторского права необходимо получать разрешение у автора или у лица, обладающего имущественными правами на данный объект.

В любом случае, если какое-либо лицо хочет использовать шрифт законным образом, ему необходимо выяснить, кто является автором или правообладателем данного шрифта и предоставляет ли автор (правообладатель) разрешение на использование такого шрифта, и если да – то на каких именно условиях, например, можно ли использовать шрифт на денежных банкнотах.

Учитывая, что банкноты вводятся в оборот на очень длительное время, то желательно конечно же зафиксировать разрешение автора (правообладателя) на использование шрифта именно на банкнотах. Скорее всего, за использование шрифта необходимо будет оплатить определенную сумму.

Если же использование шрифта бесплатное, то все равно необходимо зафиксировать предоставление разрешения на использование шрифта определенным образом. В данном случае, возможно, автор (правообладатель) потребует ставить ссылку на автора и источник.

Необходимо помнить, что объекты интеллектуальной собственности, находящиеся в открытом доступе (в открытых источниках), никоим образом не дают право на их использование третьими лицами с коммерческой целью. На использование таких объектов в любом случае необходимо получать разрешение автора или правообладателя, как платное, так и бесплатное.

В соответствии с Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» плагиатом является обнародование (опубликование), чужого произведения под именем лица, которое не является автором этого произведения.

Определяя, является ли использование шрифта на банкноте плагиатом или нет, можно прийти к выводу, что данное использование не является плагиатом, поскольку шрифт был переработан, а именно – была создана кириллическая версия шрифта, которую правообладатель ранее не создавал.

В данном случае имеет место переработка произведения, создание производного произведения (перевод и др.). По сути, переработка любого произведения - это превращение одного произведения в другое, для обнародования (опубликования) которого в любом случае необходимо получить разрешение автора (правообладателя) оригинального произведения.

В случае, если лицензия на использование шрифта запрещает его модификацию и переиздание, а также внесение каких-либо изменений в программное обеспечение, то в любом случае шрифт, видоизмененный (переведенный) каким-либо третьим лицом и опубликованный без разрешения автора или правообладателя, будет считаться нарушением прав автора (правообладателя), т.е. незаконной переработкой шрифта.

В данном случае, скачивание из открытых источников шрифтов, которые являются незаконной переработкой (переводом) оригинальных шрифтов, права на которые принадлежат другим лицам, и использование их, а именно опубликование (обнародование), может быть признано нарушением авторских прав правообладателей, если правообладатели запрещают любую переработку своих шрифтов, в том числе создание кириллической или другой их версий.

Однако, в случае использования шрифтов, может возникнуть также вопрос, действительно ли новый шрифт является переработкой оригинального шрифта, или новый шрифт просто является схожим с оригинальным.

В таком случае необходимо учитывать тот факт, что при определении сходства двух произведений, степень заимствования одного произведения (полностью или частично) в другом необходимо дополнительно устанавливать, а на данный момент какие-либо критерии по определению степени самостоятельности схожего произведения отсутствуют.

Исходя из содержания лицензии шрифта Bickham Script Pro 3 Regular, права на который принадлежат компании Adobe, размещенной на их сайте – пользователи могут вносить изменения или декорировать шрифт, но не имеют права вносить изменения в файл программного обеспечения шрифта.

Пользователю, который планирует использовать какой-либо шрифт для последующего опубликования с коммерческой целью необходимо четко понимать, кто является правообладателем и какой объем прав существует у конечного пользователя, т.е. что именно предусмотрено в лицензии на шрифт.

На сегодняшний день практически все шрифты, являясь компьютерными программами, защищаются лицензионными соглашениями конечного пользователя (End User License Agreement). В таких соглашениях, как правило, предусматривается объем прав, предоставляемый конечному пользователю в отношении шрифтов, в том числе право на внесение каких-либо изменений в него. С текстами таких лицензионных соглашений обычно можно ознакомиться прямо на сайте, где шрифт(ы) предлагается для покупки.

Например, существуют он-лайн сервисы, с помощью которых не только можно приобрести интересующий шрифт, но и проверить, какой именно шрифт используется, является ли он платным, какой объем прав передается по лицензии и т.д.: www.myfonts.com, www.fontsquirrel.com и др.

Наиболее распространенными лицензиями на использование шрифтов являются принт-лицензия (использование шрифта для печатной продукции) и веб-лицензия (использование шрифта для сайтов). Также существуют лицензии для использование шрифта для титров кинофильмов, на телевидении и т.п.

Необходимо учитывать то, что очень часто в некоторых лицензиях на шрифты прямо предусмотрен запрет создания новых шрифтов на основе оригинальных шрифтов, а также запрет на продажу и сдачу в аренду модифицированных версий оригинальных шрифтов. Также для определенных видов использования (например, использование шрифта в логотипе) может быть предусмотрена дополнительная лицензия. Поэтому очень важно изучить текст лицензионного соглашения перед его покупкой.