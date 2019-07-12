Нацбанк опроверг использование нелицензионного шрифта на новых банкнотах

Национальный банк отрицает, что на банкноте номиналом 1000 гривен использован нелицензионный шрифт. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Банк опроверг информацию, обнародованную в социальных сетях, об использовании нелицензионного шрифта.

"Одной из особенностью дизайна гривневых банкнот является то, что все изображения на банкнотах является авторской графикой. ... Художники, работающие над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты - они собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенную надпись номинала банкноты", - сказано в сообщении.

"Использование авторских произведений вместо готовых продуктов предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот, поскольку подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое", - отметили в Нацбанке.

В НБУ подчеркнули, что ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов, а частичное совпадение отдельных элементов на банкноте с изображениями в открытых источниках "может быть связано с творческой обработкой публично доступных материалов".

Напомним, в конце июня Нацбанк презентовал банкноту номиналом 1000 гривен, которая выйдет в оборот в октябре этого года. После презентации в соцсетях появилась информация о том, что на банкноте использован "пиратский" шрифт - лицензионный шрифт не поддерживал кириллические символы, и был взломан. Элементы взломанной графики дизайнеры заметили в надписи "одна тысяча гривен".