Показатель годовой инфляции приблизился к прогнозу, - Нацбанк

По итогам июня годовая инфляция все еще превышает прогноз.

Фактический показатель годовой инфляции по итогам июня превысил траекторию прогноза, опубликованную в инфляционном отчете Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Вместе с тем отклонение от прогноза существенно сократилось, если сравнить с маем, благодаря ожидаемому исчерпанию влияния неблагоприятных факторов предложения. Отмечается, что базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось.

Согласно последнему "Инфляционному отчету", во втором квартале (в конце июня) базовая инфляция ожидалась в диапазоне от 4% до 7.7%, тогда как фактический показатель составил 9,0%. Базовая инфляция в июне осталась на уровне 7,4% в годовом измерении.

Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление постепенно снижается, как и прогнозировалось Национальным банком.

Несмотря на ускорение роста цен на отдельные овощи и фрукты в июне в результате неблагоприятных погодных условий, негативное влияние временных факторов предложения овощей, которые обусловили высокие показатели инфляции в предыдущие месяцы, постепенно исчерпывается.

В Нацбанке отметили, что темп роста цен на услуги остается неизменным, так как поддерживается повышением заработных плат и устойчивым потребительским спросом.

Напомним, накануне Нацбанк заявил, что Украина покинула топ-20 стран с самой высокой инфляцией, но продолжает "лидировать" по этому показателю среди стран Европы.