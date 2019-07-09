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НБУ окончательно отменил лимит на вывод дивидендов из Украины

С начала года отменены более 30 валютных ограничений.

НБУ окончательно отменил лимит на вывод дивидендов из Украины
Фото: Юлія Березовська\Прес-центр НБУ

Национальный банк Украины в рамках валютной либерализации с 10 июля этого года окончательно отменил лимит на репатриацию дивидендов.

Указанные изменения по репатриации дивидендов утверждены постановлением правления НБУ № 91 от 9 июля 2019, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"С 10 июля 2019 бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица. Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долл. США, из которых 1,07 долл. США - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты составляют на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмена лимита на репатриацию дивидендов является уже третьим существенным валютным ослаблением за последние три недели, подчеркивают в НБУ. Ранее Национальный банк отменил требование обязательной продажи валютной выручки и лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом. С начала года отменены более 30 валютных ограничений.

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