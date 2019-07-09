В Киеве презентовали сервис онлайн-регистрации ООО

Зарегистрировать компанию можно через личный онлайн кабинет дома юстиции, заполнив специальный документ.

В Киеве презентовали новую электронную услугу, благодаря которой теперь можно регистрировать общества с ограниченной ответственностью (ООО) онлайн. Об этом сообщает пресс-центр Министерства юстиции.

"Сегодня презентуем абсолютно новый сервис. Теперь предприятия, юрлица, ООО могут зарегистрироваться онлайн", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе презентации услуги.

Он также отметил, что по легкости ведения бизнеса, на сегодня Украина занимает 71-е место, однако правительство хочет попасть в Топ-40.

"Каждый человек, который хочет зарегистрировать бизнес, сможет это сделать у себя дома либо в офисе, сделав три простых шага и получив полноценное право заниматься бизнесом в формате общества с ограниченной ответственностью", - подчеркнул министр юстиции Павел Петренко.

Зарегистрировать ООО можно через личный онлайн кабинет дома юстиции, где нужно заполнить анкету с необходимыми данными. После регистрации нужно подписать документ с помощью электронной подписи или Bank-ID.

Кроме этого, сервис позволяет перейти уже действующим ООО в онлайн-формат.

"Без преувеличения, мы сейчас одни из лидеров относительно простоты регистрации обществ с ограниченной ответственностью", - отметил Петренко.

Напомним, с 27 марта 2019 года Кабмин принял постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиций Украины в рейтинге Doing Business.

Кроме того, постановление вводит единый и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества.