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У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности

"Идеология введения моратория была в том, чтобы прекратить незаконную вырубку, но этого не произошло".

У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
Алексей Гончарук
Фото: kvedomosti.com

Заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук уверен, что мораторий на экспорт леса неэффективный и должен быть пересмотрен.

Об этом он заявил на брифинге, передают "Українські Новини".

"Идеология введения моратория на экспорт древесины была в том, чтобы прекратить незаконную рубку. Очевидно, что прекращения незаконной вырубки не произошло. Это значит, что эта мера не достигла той цели, для которой вводилась", - сказал Гончарук.

Он также напомнил, что Европейский Союз считает, что введением моратория Украина нарушила положения Соглашения об ассоциации.

"Я не знаком с юридическими тонкостями и нюансами этого дела. Поэтому, я бы не хотел своей позицией навредить позиции нашего правительства в ходе арбитражного рассмотрения. Скажу только, что существующая модель, в том числе мораторий, не решает проблем. Поэтому вопрос моратория точно открыт, и мы точно будем комплексно пересматривать это решение", - сказал он.

Напомним, запрет на экспорт необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) действует в Украине с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года сроком на 10 лет.

Евросоюз настаивает, что такое решение противоречит ст. 35 Соглашения об ассоциации ("ограничения экспорта или импорта"), согласно которой ни одна из сторон не должна вводить или сохранять в силе любые запреты, ограничения или мероприятия эквивалентного действия в отношении импорта любого товара другой стороны или экспорта любого товара, предназначенного для территории другой стороны. Президент Петр Порошенко обещал, что Украина снимет мораторий на экспорт леса-кругляка, что позволит ЕС предоставить стране транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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