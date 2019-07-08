Украина увеличила запасы ПХГ на 59,8%

Данные объемы перевешают показатель запасов на аналогичные даты в прошлом году на 21,4%.

С 4 апреля по 6 июля 2019 года Украина увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 59,8% (на 5 млрд 229,5 млн куб. м) – до 13 млрд 974,86 млн куб. м. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По расчетам агентства, данные объемы перевешают показатель запасов на аналогичные даты в прошлом году на 21,4%, в 2017 году – на 18,1%.

ПХГ Украины 6 июля 2019 года пополнились на 74,45 млн куб. м при импорте 63,23 млн куб. м и внутренней добыче 55,02 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Кроме того, Коболев заявлял, что "Нафтогаз Украины" может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища газа в августе. Это связано с финансовыми вопросами компании. Также Коболев добавил, что решение этой финансовой проблемы напрямую связано с решением Кабинета министров, так как международные банки выдают кредиты под государственные гарантии.