Фармацевтика Украины усиливается топ-менеджерами международного уровня, - Шимкив

По словам главы совета Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, это говорит о привлекательности и мощном потенциале украинской фармацевтической отрасли.

Фармацевтический сектор Украины привлекает известных топ-менеджеров с опытом работы в крупных международных компаниях, что говорит о перспективности этой отрасли. Такое мнение высказал глава совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, поздравляя экс-президента компании "Киевстар" Петра Чернышова с назначением членом наблюдательного совета АО"Фармак", пишет "УНИАН".

"Дарница" стала первой из украинских фармацевтических компаний, кто стал привлекать менеджеров международного уровня в состав топ-менеджмента. В сентябре 2018 года должность главы совета Darnitsa Group занял Дмитрий Шимкив, бывший зампредседателя Администрации Президента Украины и экс-глава украинского офиса Microsoft. В январе 2019-го генеральным директором ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" был назначен Андрей Обризан, который до этого работал в крупных украинских и международных фармкомпаниях, в частности, TEVA/PGT Healthcare и RichterGedeon.

А 4 июля нынешнего года членом наблюдательного совета АО "Фармак" стал Петр Чернышов, который ранее работал вице-президентом Carlsberg Group по Восточной Европе и президентом компании "Киевстар". Контракт Чернышова с мобильным оператором завершился в июле 2018-го, и акционеры решили не продлевать его.

"Фармацевтика - это новая IT-отрасль. Все свое время в фармацевтике я говорю: привлечение в отрасль эффективных и успешных менеджеров - яркая иллюстрация ее привлекательности и мощного потенциала", - написал Шимкив на своей странице в Facebook, поздравляя Чернышова с назначением.

Фармацевтический сектор Украины растет в среднем на 11% в год, что втрое быстрее, чем экономика Украины в целом. Аптечные продажи лекарств на внутреннем рынке за 2016-2018 годы выросли с 1,115 млрд упаковок до 1,144 млрд упаковок. В денежном выражении эти показатели составили соответственно $2,0 млрд и $2,7 млрд. АО "Фармак" является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн. ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" - лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.