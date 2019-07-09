"Укринтерэнерго" возобновило электроснабжение КП "Вода Донбасса"

ДТЭК ПЭС-Энергоуголь начало возобновление электроснабжения объектов КП "Компания "Вода Донбасса".

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоугля".

"9 июля 2018 ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получил официальное уведомление от ГП ВД "Укринтерэнерго" об исключении КП "Компания Вода Донбасса" из списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2018 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 электроснабжение было восстановлено на следующих объектах КП "Компания "Вода Донбасса":

насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. Белокузьминовка;

подстанция 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык;

подстанция 110 кВ "Артемовск" г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция).

Отмечается, что ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства Украины.

В апреле 2019 национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что энергоснабжение "Воды Донбасса" остается неурегулированным, а само коммунальное предприятие жаловалось на высокие тарифы на энергоснабжение.

Часть объектов КП "Вода Донбасса" находится на контролируемой Украины территории, часть - на оккупированной. В частности водозабор, станция фильтрации и подъема воды действует на подконтрольной Киеву территории, откуда эта вода подается в оккупированный Донецк в объеме 860 тыс. кубов ежесуточно.

23 мая началось отключение от электроэнергии КП "Компания "Вода Донбасса" за долги перед поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго".

5 июля Кабмин запретил ограничивать электроснабжение КП "Вода Донбасса", являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона. Такое решение в Кабмине объяснили тем, что перебои с поставками воды, которые вызывает обесточивание "Воды Донбасса", несет угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера. Каким образом правительство планирует урегулировать ситуацию с оплатой электроэнергии, не разъясняется.